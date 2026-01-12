Экс-тренер сборной Ирана поддержал протесты в стране

Главный тренер сборной Омана Карлуш Кейруш опубликовал пост в поддержку протестующих в Иране.

Португалец возглавлял сборную Ирана с 2011 года по 2019-й и в 2022-м. Он также работал в «МЮ», «Реале» и сборной Португалии.

«Всему иранскому народу, моим дорогим игрокам, сотрудникам и друзьям. Я провел много лет среди иранцев – игроков, членов штаба, их семей и друзей – и знаю об их чувстве собственного достоинства, теплоте и стойкости. Душой и мыслями я с народом Ирана в эти трудные, но полные надежды дни. Я глубоко обеспокоен их безопасностью и благополучием, и я желаю им мира, безопасности, прогресса и благополучия в будущем. «Свобода – это дышать воздухом, в котором нет лжи» (Ахмад Шамлу, персидский и иранский поэт, писатель, литературный критик и переводчик – Спортс’‘). Вперед, в будущее... С любовью и уважением, Карлуш Кейруш» – написал тренер.

Протесты в Тегеране и других регионах Ирана продолжаются с 28 декабря. Причиной стало ухудшение экономической ситуации – резкого падения курса риала и неудачных попыток властей стабилизировать валютный рынок, – что привело к скачку цен на базовые продукты. Впоследствии протестующие стали требовать политических реформ, а демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.