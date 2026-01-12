Экс-тренер сборной Ирана поддержал протесты в стране

Экс-тренер Ирана Кейруш поддержал протесты в стране: «Желаю иранскому народу мира, прогресса и благополучия. Вперед, в будущее»
Главный тренер сборной Омана Карлуш Кейруш опубликовал пост в поддержку протестующих в Иране.
Португалец возглавлял сборную Ирана с 2011 года по 2019-й и в 2022-м. Он также работал в «МЮ», «Реале» и сборной Португалии.
«Всему иранскому народу, моим дорогим игрокам, сотрудникам и друзьям. Я провел много лет среди иранцев – игроков, членов штаба, их семей и друзей – и знаю об их чувстве собственного достоинства, теплоте и стойкости. Душой и мыслями я с народом Ирана в эти трудные, но полные надежды дни. Я глубоко обеспокоен их безопасностью и благополучием, и я желаю им мира, безопасности, прогресса и благополучия в будущем. «Свобода – это дышать воздухом, в котором нет лжи» (Ахмад Шамлу, персидский и иранский поэт, писатель, литературный критик и переводчик – Спортс’‘). Вперед, в будущее... С любовью и уважением, Карлуш Кейруш» – написал тренер.
Протесты в Тегеране и других регионах Ирана продолжаются с 28 декабря. Причиной стало ухудшение экономической ситуации – резкого падения курса риала и неудачных попыток властей стабилизировать валютный рынок, – что привело к скачку цен на базовые продукты. Впоследствии протестующие стали требовать политических реформ, а демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.
Лапорта о том, что «Реал» не устроил «Барсе» коридор почета после поражения в Суперкубке: «Я удивлен. Побеждаете вы или проигрываете, нужно проявлять уважение»
Кафельников о ремейке «Битвы полов»: «Дальше не нужно обсуждать, каковы шансы у девушки обыграть мужчину – это должно уйти в историю»
Чимаев снова вызвал Перейру: «Не волнуйся, Алекс, я быстро с тобой разберусь»
Лапорта о том, что «Реал» не устроил «Барсе» коридор почета после поражения в Суперкубке: «Я удивлен. Побеждаете вы или проигрываете, нужно проявлять уважение»
Кафельников о ремейке «Битвы полов»: «Дальше не нужно обсуждать, каковы шансы у девушки обыграть мужчину – это должно уйти в историю»
Чимаев снова вызвал Перейру: «Не волнуйся, Алекс, я быстро с тобой разберусь»