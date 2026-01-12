«Локомотив» сыграет с «Чэнду Жунчэн» и «Ростовом»

Московский «Локомотив» сыграет против китайского «Чэнду Жунчэн» и «Ростова» на первом тренировочном сборе в Абу‑Даби, сообщает пресс‑служба клуба.

Игры пройдут 20 и 24 января соответственно. Также отмечается, что мексиканец Сесар Монтес присоединится к команде 20 января, а камерунец Жерзино Ньямси — уже на втором сборе, 28 января.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ после 18 туров, набрав 37 очков, лидирует «Краснодар» (40).

