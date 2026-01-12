Футболист «Оренбурга»: в РПЛ слишком большой зимний перерыв

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири в эфире «Матч ТВ» сказал, что в чемпионате России по футболу слишком большой зимний перерыв.

© ФК «Оренбург»

В МИР РПЛ «Оренбург» последний матч провел 5 декабря 2025 года против «Ахмата» (0:1) в рамках 18‑го тура. Следующая официальная игра оренбуржцев состоится 28 февраля против «Акрона» в 19‑м туре чемпионата страны.

— Я бы пораньше вышел из отпуска. Считаю, что в футболе это слишком большая пауза. Это месяц не тренируешься, потом полтора месяца тренируешься и потом только играешь. Хочется побольше игр проводить, чем тренироваться. Думаю, что две недели достаточно, чтобы восстановиться, перезагрузиться и начать заново тренироваться и играть, — сказал Квеквескири в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Оренбург» в 18 турах РПЛ набрал 12 очков и занимает 15‑е место в турнирной таблице.

