Полузащитник Еременко присоединится к «Оренбургу» на сборах в Турции

Полузащитник Роман Еременко присоединится к «Оренбургу» на тренировочных сборах в Турции, сообщили представители клуба корреспонденту «Матч ТВ» Евгению Загитову.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram‑канале сообщил, что 38‑летний Еременко близок к переходу в «Оренбург».

— Инсайд от представителей «Оренбурга». Роман Еременко действительно присоединится клубу, но уже на турецких сборах. Также в команде появится несколько иностранных новичков. После результатов их тестов клуб объявит о переходах официально, — сказал Загитов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Экс‑футболист сборной Финляндии Еременко ранее выступал в чемпионате России за казанский «Рубин», «Ростов», московские ЦСКА и «Спартак». С мая 2025 года он играл в финском «Гнистане».

«Оренбург» в 18 турах МИР РПЛ набрал 12 очков и занимает 15‑е место в турнирной таблице.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.