Выяснилось, общался ли Саусь с Талалаевым о возможном переходе в ЦСКА

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Михаилу НЮХИНУ слова генерального директора калининградцев Равиля Измайлова о переговорах с ЦСКА по поводу трансфера своего клиента. 

© ФК "Балтика"

‎— Как оцените вероятность перехода Владислава в ЦСКА?

‎— Пусть клубы это прокомментируют. На данный момент Владислав с «Балтикой» на сборах. Все, что смогу прокомментировать. 

‎— Общался ли Владислав с Талалаевым на эту тему?

‎— Нет, не общался.

В нынешнем сезоне Саусь сыграл 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с «Балтикой» рассчитан до лета 2029 года.

После 18 туров «Балтика» с 35 очками занимает пятое место в РПЛ.

