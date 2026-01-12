Президент «Барселоны» высказался об отсутствии коридора почета от «Реала»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта удивлен, что игроки «Реала» не выстроились в чемпионский коридор после финала Суперкубка Испании.

«Барселона» выиграла трофей, обыграв «Реал» со счетом 3:2. Сообщалось, что во время церемонии награждения Килиан Мбаппе помешал партнерам по команде устроить коридор почета для «Барселоны». Игроки каталонского клуба устроили коридор почета «Реалу» как команде, занявшей второе место в турнире.