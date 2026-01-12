Президент «Барселоны» высказался об отсутствии коридора почета от «Реала»

Лапорта о том, что «Реал» не устроил «Барсе» коридор почета после поражения в Суперкубке: «Я удивлен. Побеждаете вы или проигрываете, нужно проявлять уважение»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта удивлен, что игроки «Реала» не выстроились в чемпионский коридор после финала Суперкубка Испании.
«Барселона» выиграла трофей, обыграв «Реал» со счетом 3:2. Сообщалось, что во время церемонии награждения Килиан Мбаппе помешал партнерам по команде устроить коридор почета для «Барселоны». Игроки каталонского клуба устроили коридор почета «Реалу» как команде, занявшей второе место в турнире.
«Мы были намного сильнее «Реала». Мы могли выиграть, забив еще больше. Честно говоря, я страдал на шесть с половиной из десяти. Мы были очень хороши, контролировали игру... Но я видел, что «Реал» может доставить нам проблемы в любой контратаке. Но мы контролировали ход матча, и это вселяет спокойствие. Это был идеальный сценарий. Я удивлен, что они не устроили нам коридор почета. Нужно проявлять уважение, выигрываете вы или проигрываете. Мы победили, проявив уважение и щедрость. Игроки злились после матча на «Бернабеу» (1:2), но наши футболисты вели себя превосходно. Должно быть, для них это был сумасшедший момент. Они уже представляли, что у «Барсы» больше шансов на победу, но они увидели это, хотя это было нелегко», – сказал Лапорта.
