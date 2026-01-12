Нападающий «Краснодара» приехал на медосмотр «Пари НН»

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров приехал на медосмотр «Пари НН», передает с места событий корреспондент «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» выкупит футболиста «Пари НН» Хуана Боселли, в рамках сделки в обратном направлении отправится Кокшаров.

21‑летний Кокшаров выступал за нижегородцев на правах аренды во второй половине сезона‑2024/25 МИР РПЛ. Нападающий сыграл за «Пари НН» пять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В нынешнем сезоне форвард не выходил на поле в матчах за «Краснодар».

