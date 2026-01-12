Ямаль и Хейсен устроили стычку в финале Суперкубка Испании

В финале Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) произошла стычка между Дином Хейсеном и Ламином Ямалем.

© Соцсети

Инцидент произошел во втором тайме и начался с перепалки между Федерико Вальверде и Рафиньей. Игрок «Реала» толкнул соперника, тот упал на газон.

Хейсен и Ямаль подключились к эпизоду. Футболист каталонского клуба коснулся оппонента, нидерландец его оттолкнул. Ямаль отмахнулся, игроки еще по разу толкнули друг друга.

В процессе перепалки 18-летний форвард несколько раз произнес фразу: «Ты с ума сошел?» в адрес защитника «Реала».

Ямаль и Хейсен не были наказаны по итогам эпизода.

