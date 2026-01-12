Защитник «Барселоны» показал фанатам «Реала» средний палец

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси провоцировал болельщиков «Реала» после победы в Суперкубке Испании.

Вчера «Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии со счетом 3:2.

После финального свистка Кубарси подошел к боковой линии поля и несколько раз продемонстрировал трибунам средний палец.

Лапорта о том, что «Реал» не устроил «Барсе» коридор почета после поражения в Суперкубке: «Я удивлен. Нужно проявлять уважение – побеждаете вы или проигрываете»