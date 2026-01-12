Защитник «Барселоны» показал фанатам «Реала» средний палец

Кубарси показал фанатам «Реала» средний палец после победы «Барсы» в Суперкубке
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси провоцировал болельщиков «Реала» после победы в Суперкубке Испании.
Вчера «Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии со счетом 3:2.
После финального свистка Кубарси подошел к боковой линии поля и несколько раз продемонстрировал трибунам средний палец.
