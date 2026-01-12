Объявлены лучшие полузащитники мира не из топ-5 лиг Европы по версии CIES

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory объявил рейтинг лучших футболистов мира не из топ-5 европейских чемпионатов. Высочайшие места заняли два российских игрока.

Так, лидер «Локомотива» Алексей Батраков был признан лучшим атакующим полузащитником в мире до 22 лет не из топ-5 чемпионатов.

Молодая звезда ПФК ЦСКА Матвей Кисляк возглавил рейтинг лучших опорных полузащитников в мире до 22 лет не из топ-5 чемпионатов.

Напомним, Батраков в нынешнем сезоне РПЛ провёл 18 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. На счету Кисляка 18 матчей, четыре забитых мяча и четыре голевых паса.