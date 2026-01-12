Адвокат Сафонова подал в суд на экс-жену вратаря

Адвокат Сафонова подал в суд на бывшую жену вратаря Анастасию. Ее обвиняют в незаконном получении 10 млн рублей в качестве компенсации судебных издержек (Sport Baza)
Адвокат голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова подал иск в суд на его бывшую жену Анастасию по обвинению в мошенничестве.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza, согласно исковому заявлению, бывшая супруга Сафонова незаконно получила компенсацию судебных издержек в размере около 10 миллионов рублей – утверждается, что девушка требовала оплаты услуг своего адвоката, хотя сама ему не платила.
Представитель вратаря сборной России также сообщил, что в общей сложности Сафонов выплатил бывшей супруге порядка 90 миллионов рублей.
В июне 2024 года Сафонову временно запретили выезд из России из-за задолженности по алиментам на дочь в размере 60 миллионов рублей. Летом 2025 года Сафонов полностью погасил долг.
