Мертесакер покинет пост главы академии «Арсенала»

Пер Мертесакер заявил, что покинет «Арсенал» по окончании сезона.

© Sports.ru

Последние восемь лет он работал на должности руководителя академии клуба.

«Арсенал» был и всегда будет для меня особенным, поэтому решение было трудным. Я очень благодарен клубу за доверие, оказанное мне при переходе с игровой карьеры на должность главы академии. Сейчас пришло время двигаться дальше, попробовать себя в чем-то новом и добиться еще больших успехов. Я сосредоточен на том, чтобы успешно завершить сезон, продолжать развивать наши молодые таланты и обеспечить плавный переход до моего последнего дня в клубе», – заявил Мертесакер.

Бывший немецкий защитник «Арсенала» выступал за клуб с 2011 по 2018 год. Он трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.