Капитан "Локомотива" Баринов перешел в ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о переходе капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова.

Клубы достигли договоренности о трансфере футболиста. Баринов подписал контракт с армейцами до конца сезона 2028/29. Уже во вторник он отправится вместе с новой командой на сбор в Абу-Даби.

Баринов с сезона 2022/23 был капитаном "Локомотива". За команду он провел 274 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 27 голевых передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка. На его счету также 23 игры за сборную России.

Ранее сообщалось о том, что Баринов, контракт которого с "Локомотивом" истекал летом 2026 года, не договорился с клубом о продлении соглашения. ЦСКА проявил заинтересованность в переходе игрока еще летом, но окончательно стороны смогли договориться только сейчас. Сумма трансфера Баринова не сообщается.