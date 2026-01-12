Полузащитник Бабаев не поедет с «Динамо» на первый сбор

Полузащитник Ульви Бабаев не поедет с «Динамо» на первый зимний сбор в ОАЭ, который начнется 14 января.

«Спорт-Экспресс» также сообщает, что 21-летний футболист был удален из командного чата «Динамо».

Ранее появилась информация, что Бабаев близок к переходу в «Спартак».

Контракт Бабаева с «Динамо» истекает летом 2026 года. В первой половине сезона хавбек провел 9 матчей в Мир РПЛ и забил один гол. Его подробная статистика – здесь.