Полузащитник Бабаев не поедет с «Динамо» на первый сбор

Бабаев не поедет с «Динамо» на первый сбор, его удалили из командного чата. Хавбеком интересуется «Спартак» («СЭ»)
Полузащитник Ульви Бабаев не поедет с «Динамо» на первый зимний сбор в ОАЭ, который начнется 14 января.
«Спорт-Экспресс» также сообщает, что 21-летний футболист был удален из командного чата «Динамо».
Ранее появилась информация, что Бабаев близок к переходу в «Спартак».
Контракт Бабаева с «Динамо» истекает летом 2026 года. В первой половине сезона хавбек провел 9 матчей в Мир РПЛ и забил один гол. Его подробная статистика – здесь.
