В "Локомотиве" высказались о переговорах с защитником Фассоном

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов подтвердил, что клуб ведет переговоры с Лукасом Фассоном по продлению контракта.

"Это правда, мы ведем переговоры с Фассоном по новому контракту", - приводит слова Ульянова Sport24.

Лукас Фассон выступает за московский "Локомотив" с лета 2022 года - защитник провел за клуб во всех турнирах 64 матча и отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Контракт бразильца со столичным клубом истекает летом 2026 года.