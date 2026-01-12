Полузащитник «Пари НН» рассказал об интересе со стороны нескольких клубов

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский рассказал об интересе к нему со стороны нескольких клубов.

© ФК «Пари НН»

«Интерес со стороны «Ротора» и нескольких клубов из Казахстана действительно есть. Не просто так про это писали. Но до конкретики пока не дошли» - прокомментировал Калинский.

Пресс-атташе «Пари НН» Артём Лисовский ранее заявлял, что клуб не планирует расставаться с Калинским. Он сообщил, что 32-летний полузащитник важный игрок для команды, и клуб ценит его вклад в успехи. Контракт с Калинским действует до конца мая 2027 года.

Калинский выступает за нижегородскую команду с 2020 года. Он провёл за «Пари НН» 142 матча, в которых забил 26 голов. В сезоне 2020/21 годов вместе с командой занял третье место в Футбольной национальной лиги(ФНЛ). Начал свою профессиональную карьеру футболист за молодёжный состав «Локомотива». В 2013-2014 годах играл за клуб ПФЛ «Калуга», в 2015-2018 выступал за СКА из Хабаровска и в 2018-2020 годах был игроком «Томи».

По итогам 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает в турнирной таблице 14 место с 14 очками на своём счету. Это зона переходных матчей за право остаться в Премьер-Лиги.