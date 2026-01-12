Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне извинился за стычку с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором во время полуфинального матча Суперкубка Испании.

В первом тайме полуфинального матча Суперкубка Испании, в котором «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 2:1, Симеоне сказал Винисиусу: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово». Впоследствии аргентинец отказался комментировать эпизод, а в клубе заявили, что Винисиус провоцировал Симеоне и запасных игроков «Атлетико».

Во 2-м тайме, когда Винисиус уходил с поля, Симеоне указал вингеру «Реала» на свист трибун – оба получили по желтой карточке. Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо вступился за Винисиуса, сказав: «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми».

Симеоне прокомментировал ситуацию на пресс-конференции перед матчем «Атлетико» против «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании, который пройдет во вторник.