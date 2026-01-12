Симеоне извинился перед Пересом и Винисиусом за поведение в полуфинале Суперкубка Испании: «Было неправильно вести себя подобным образом»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне извинился за стычку с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором во время полуфинального матча Суперкубка Испании.
В первом тайме полуфинального матча Суперкубка Испании, в котором «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 2:1, Симеоне сказал Винисиусу: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово». Впоследствии аргентинец отказался комментировать эпизод, а в клубе заявили, что Винисиус провоцировал Симеоне и запасных игроков «Атлетико».
Во 2-м тайме, когда Винисиус уходил с поля, Симеоне указал вингеру «Реала» на свист трибун – оба получили по желтой карточке. Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо вступился за Винисиуса, сказав: «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми».
Симеоне прокомментировал ситуацию на пресс-конференции перед матчем «Атлетико» против «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании, который пройдет во вторник.
«Хочу извиниться перед господином Флорентино [Пересом] и господином Винисиусом за произошедшее. С моей стороны неправильно вести себя подобным образом, и, очевидно, я признаю, что был не прав. Команда, которая побеждает, заслуживает того, чтобы пройти дальше, вот и все. «Барселона» – отличная команда, которая заслужила победу [в финале]», – сказал Симеоне.
Де Риддер – о Чимаеве: «Хамзат отлично выступал бы в полутяжелом весе. Там почти нет сильных борцов»
«Ямаль все время ныряет, я уже говорил». Винисиус жаловался судье Мунуэре Монтеро на вингера «Барсы» в финале Суперкубка
Допинг-офицеры будут досматривать багаж спортсменов, прилетающих на Олимпиаду-2026
Де Риддер – о Чимаеве: «Хамзат отлично выступал бы в полутяжелом весе. Там почти нет сильных борцов»
«Ямаль все время ныряет, я уже говорил». Винисиус жаловался судье Мунуэре Монтеро на вингера «Барсы» в финале Суперкубка
Допинг-офицеры будут досматривать багаж спортсменов, прилетающих на Олимпиаду-2026