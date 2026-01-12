«Интер» ведет переговоры о покупке 18-летнего игрока хорватского «Хайдука»

«Интеру» ведет переговоры о покупке 18-летнего Млачича из «Хайдука». «Барса» и «Боруссия» также интересуются защитником
«Интер» сделал предложение «Хайдуку» о трансфере 18-летнего защитника Бранимира Млачича.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, что клубы продолжают переговоры, а стоимость игрока может составить около 5 млн евро. Итальянский клуб намерен приобрести Млачича и оставить его в аренде в Хорватии.
Ранее сообщалось, что защитником интересовались «Барселона» и «Боруссия» из Дортмунда.
Млачич провел 18 матчей за первую команду «Хайдука», сделал 2 ассиста и заработал 2 желтые карточки. У него также есть 1 матч за сборную Хорватии U21.
