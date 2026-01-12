Агент Мулахусейновича рассказал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ

Адмир Хусарич, который представляет интересы нападающего армянского «Ноа» Нардина Мулахусейновича, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

© ФК «Динамо Махачкала»

«У нас есть другие предложения, Россия является запасным вариантом. Нардином интересуется «Ахмат» и «Балтика», но это резервные опции» - сказал Хусарич.

Мулахусейнович играл в январе-июне 2023 года за махачкалинское «Динамо». Перешёл в дагестанскую команду на правах свободного агента. Его игровой номер был 11. В июне контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Провёл за «Динамо» 12 матчей.

В 2024-2025 годах играл за боснийский «Зриньски». Сыграл там 42 матча и забил 17 голов. С 2025 года выступает за армянский «Ноа». Контракт подписан сроком на три года. За армянскую команду Мулахусейнович сыграл 12 матчей и забил 5 голов.

Ряд СМИ также утверждают, что интерес к боснийцу имеет также польская «Легия» и израильский «Маккаби».