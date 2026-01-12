Выяснилось, за какую сумму «Атлетико» готов продать полузащитника Галлахера

«Атлетико» готов продать Галлахера за сумму около 25 млн евро. Сообщалось, что «МЮ» и «Астон Вилла» интересуются хавбеком

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Атлетико» готов продать 25-летнего полузащитника Конора Галлахера за сумму около 25 млн фунтов.

Отмечается, что мадридцы хотят сохранить игрока, но могут рассмотреть различные варианты, включая аренду с обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что Галлахером интересуются «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».

Хавбек перешел в испанский клуб из «Челси» в августе 2024-го за 42 млн евро. В этом сезоне он провел 19 матчей в Ла Лиге, забив 2 мяча.

