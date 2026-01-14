Фанаты «Локомотива» обрушились с критикой на Баринова

Болельщики московского «Локомотива» обрушились с критикой на бывшего капитана Дмитрия Баринова из-за его перехода в столичный ЦСКА. Комментарии фанатов приводит РИА Новости.

Баринов в одном из своих интервью ранее говорил, что в России не будет играть только за «Локомотив».

«Иуда и клоун в одном лице»; «Иуда, за рублем погнался»; «Никогда не ждал такого поступка от этого человека»; «Продам футболку с автографом Баринова, недорого»; «Ждем на матче , услышишь, как к тебе относятся», — писали болельщики.

Сам Баринов уже обратился к фанатам «железнодорожников», заявив, что не считает себя Иудой и предателем.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).