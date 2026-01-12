Винисиус жаловался судье на Ямаля в финале Суперкубка

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор пожаловался арбитру на вингера «Барселоны» Ламина Ямаля во время финала Суперкубка Испании.

«Барселона» выиграла турнир, проходивший в Саудовской Аравии, обыграв «Реал» в финале со счетом 3:2.

В одном из эпизодов Винисиусу пришлось отработать в обороне, чтобы сдержать Ямаля. После этого бразилец подошел к главному судье матча Хосе Мунуэре Монтеро и сказал ему: «Я уже говорил, что Ламин постоянно симулирует, он все время ныряет». Момент был показан в эфире Movistar.