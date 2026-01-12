Вильмар Барриос может не продлить контракт с «Зенитом»
Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса не стал подтверждать, что его клиент продлит контракт с санкт-петербургским клубом. Действующее соглашение с колумбийцем рассчитано до лета 2027 года.
Вильмар Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. За опорника сине-бело-голубые заплатили аргентинскому «Бока Хуниорс» € 15 млн. В текущем сезоне на счету футболиста 20 матчей и одна голевая передача во всех турнирах.