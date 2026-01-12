Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» по взаимному соглашению сторон, сообщается на сайте мадридского клуба.
44‑летний специалист возглавил команду перед текущим сезоном. В воскресенье «Реал» уступил «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.
— Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и уважением всех болельщиков «Реала», потому что он легенда клуба и всегда представлял наши ценности. «Реал» всегда будет его домом. Клуб благодарит Алонсо и всю его команду за работу и преданность на протяжении всего этого времени и желает им удачи в новом этапе их жизни, — сказано в заявлении.