Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» по взаимному соглашению сторон, сообщается на сайте мадридского клуба.

44‑летний специалист возглавил команду перед текущим сезоном. В воскресенье «Реал» уступил «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.