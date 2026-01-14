Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своих планах на будущее в «Локомотиве».

© ФК «Локомотив»

«Все говорят про предложения, но может никакого предложения и не будет, кто знает. «Локомотив» - мой родной клуб, и я хочу отблагодарить его трофеем» - рассказал Батраков.

Алексей Батраков – воспитанник академии «Локомотива». Прошёл все возрастные группы, выступал за команду 2006 года рождения, затем – за команду своего года. В 2023 году вошёл в основной состав железнодорожников. Дебютировал в марте 2024 году в матче РПЛ против «Краснодара». Первый гол забил в мае того же года. С сезона 2024/25 стал игроком стартового состава «Локомотива». 9 июня 2025 года продлил контракт со столичным клубом до 2029 года.

Трансферная стоимость Батракова составляет 25 млн евро.

По итогам первой части сезона РПЛ «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место с 37 очками в активе. Команда одержала 10 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла один матч. Первый после зимней паузы матч железнодорожники проведут 28 февраля дома против «Пари НН».