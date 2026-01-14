Эксперт назвал тренерские перестановки в "Рубине" "конвульсией"

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал тренерские перестановки в казанском "Рубине".

© ФК "Химки"

"Убрать Рахимова и назначить Артигу – это просто конвульсия "Рубина", чистое вредительство. Клуба с большой историей, который выигрывал чемпионат России, обыгрывал европейские гранды. Будто бы назло это всё делается. Если Артига займёт с "Рубином" девятое место и ниже – руководство клуба должно уйти в отставку. Потому что оно распишется в вредительстве собственному клубу", - цитирует Созина "Чемпионат".

Сегодня, 14 января, казанский "Рубин" официально объявил о назначении испанского специалиста Франка Артиги на пост главного тренера - контракт с ним заключен на полтора года - до лета 2027 года. Франк Артига ранее работал в подмосковных "Химках" и московской "Родине", а в текущем сезоне возглавлял ангольский клуб "Петру Атлетику".

Вчера, 13 января, казанский "Рубин" объявил об уходе Рашида Рахимова в отставку с поста главного тренера - до конца контракта специалиста с клубом оставалось полгода. После 18 сыгранных туров казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе.