Ветеран ЦСКА высказался о сдаче билетов на ЧМ-2026

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился размышлениями на тему того, что болельщики начали сдавать билеты на чемпионат мира — 2026. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

© Газета.Ru

В СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

«Это ведь политика, и нам лезть туда не надо. То, что люди сдают билеты, – это плохой показатель, который работает в минус. Не очень хорошая ситуация, но так люди голосуют, таким образом, значит им что-то не нравится. В США подготовка давно идет, деньги вложены, не думаю, что чемпионат будет очень легко перенести из одной страны в другую», — отметил Гришин.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Российская сборная из-за отстранения от международных турниров не была допущена до жеребьевки мундиаля.