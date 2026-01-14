Агент нападающего Гайча рассказал, что ЦСКА расторг с футболистом соглашение

Пабло Каро, агент нападающего Адольфо Гайча, рассказал, что московский ЦСКА расторг с футболистом соглашение.

Гайч перешел в ЦСКА из "Сан-Лоренсо" в августе 2020 года за 8,5 млн евро. С тех пор игрока шесть раз отдавали в аренду, последний из которых — в самарские "Крылья Советов" (август 2025 — январь 2026; 6 матчей, 0 результативных действий).

"Все документы с "Крыльями Советов" уже подписаны. Мы также расторгли контракт с ЦСКА, клуб отпустил футболиста. Что касается "Эстудиантес", вчера мне звонили из Аргентины. Может, сегодня вечером закроем сделку", — передает слова Каро "Чемпионат".

Адольфо Гайч провел за ЦСКА 39 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи. Лучшую результативность аргентинский форвард демонстрировал в турецких клубах "Ризеспор" (2023–2024; 35 матчей, 11 голов, 1 ассист) и "Антальяспор" (2024/2025; 38 игр, 9 забитых мячей).