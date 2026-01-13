В «Барселоне» отреагировали на увольнение Алонсо с поста главного тренера «Реала»

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера клуба. Отметим, это произошло после поражения мадридского клуба в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3).

© Чемпионат.com

«Меня это немного удивляет, потому что он проработал совсем недолго», — приводит слова Деку Marca.

Испанец возглавлял команду с лета 2025 года. Пост главного тренера «Реала» занял другой экс-игрок мадридцев Альваро Арбелоа. В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 очков, набранных в 19 встречах. В Лиге чемпионов команда занимает седьмое место в общей таблице, набрав 12 очков.