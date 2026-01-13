Игрок «Спартака» поделился ожиданиями от работы с новым тренером

Футболист "Спартака" Игорь Дмитриев рассказал об ожиданиях от работы с новым главным тренером команды Хуаном Карлосом Карседо.

© ФК "Спартак"

"Положительные. Надеюсь, что смогу себя показать. Знаю, что он долгое время работал в штабе Эмери. Этот тренер всем известен, интересный факт", — приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что Карседо официально назначен главным тренером "Спартака". 52-летний специалист подписал трудовое соглашение с клубом до лета 2028 года. Ранее испанец возглавлял кипрский "Пафос", вместе с которым стал чемпионом страны. Карседо уже работал в тренерском штабе красно-белых помощником Унаи Эмери.

"Спартак" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 29 очков после 18-ти туров РПЛ.