Дмитрий Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА объявила о подписании полузащитника Дмитрия Баринова. Предполагаемая сумма, которую армейцы заплатили «Локомотиву» за своего новичка, составила 2 млн евро.

Баринов и ЦСКА подписали контракт до конца сезона-2028/29. Хавбек будет выступать под шестым номером.

По информации СМИ, ЦСКА пытался выкупить полузащитника у «Локомотива» с декабря. Первые слухи о переходе Баринова в армейский клуб появлялись еще летом, но тогда стороны не смогли договориться. Также осенью появлялась информация о возможном переходе футболиста сборной России в «Зенит».