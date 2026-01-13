Стали известны условия контракта тренера Артиги с "Рубином"

Стал известен срок контракта Артиги с "Рубином" и сумма неустойки Рахимову за расторжение - источник
Франк Артига в ближайшее время станет главным тренером казанского "Рубина".
По информации источника, Франк Артига подпишет контракт с казанским "Рубином" до лета 2027 года. Рашид Рахимов за досрочное расторжение контракта получит 36 миллионов рублей.
Напомним, что ранее Франк Артига работал в московской "Родине" и подмосковных "Химках", с лета 2025 года испанский специалист работал в ангольском клубе "Петру Атлетику".
После 18 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками в своем активе.