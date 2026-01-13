Врач «Спартака» назвал примерные сроки восстановления Бабича

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов заявил, что защитник «красно‑белых» Срджан Бабич может вернуться на поле в апреле.

© Матч ТВ

В октябре Бабич перенес операцию на крестообразных связках и выбыл на шесть‑восемь месяцев. Во вторник футболисты «красно‑белых» прошли медицинское обследование в одной из московских клиник.

— В каком состоянии вернулись футболисты?

— Сегодня первый день, когда игроки вернулись из отпуска. Не в полном составе, так как ряд игроков участвовали в сборных — Бонгонда и Ву, они приедут позже. Травмирован Бабич, который продолжает проходить реабилитацию. Он присоединится в первых числах и продолжит проходит реабилитацию в составе команды.

Сейчас мы продолжаем проходить необходимых специалистов. Завтра по плану физическое тестирование игроков, послезавтра вылетает на сборы.

— Как проходит восстановление Бабича?

— Вы помните момент получения травмы, в ближайшие дни после травмы он был прооперирован, проходил реабилитацию здесь и за рубежом. Мы на связи с коллегами из Сербии. Ориентировочные сроки — апрель, есть вероятность, что в этом сезоне увидим его, — передает слова Козлова корреспондент «Матч ТВ».

По итогам 18 туров МИР РПЛ «Спартак» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.