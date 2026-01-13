Полузащитник Зобнин ответил, в каком клубе готов завершить карьеру

Зобнин заявил, что готов закончить карьеру футболиста в «Спартаке»
Футболист «Спартака» Роман Зобнин заявил, что готов завершить игровую карьеру в составе «красно‑белых».
В декабре 2025 года «Спартак» объявил о продлении контракта с 31‑летним Зобниным до 2027 года. Хавбек выступает за «красно‑белых» с июля 2016‑го. В составе команды он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Во вторник футболисты «красно‑белых» прошли медицинское обследование в одной из московских клиник.
— Меня вызывали в офис, предложили условия (нового контракта), в этот же день я согласился. За сутки решил. Люблю этот клуб, люблю болельщиков. Здесь я ничего не хотел менять. Счастлив находиться здесь в этом клубе.
— Готов завершить карьеру в «Спартаке»?
— Готов, — передает слова Зобнина корреспондент «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 19 матчей в МИР РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись одним голом.
