Полузащитник Зобнин ответил, в каком клубе готов завершить карьеру

Футболист «Спартака» Роман Зобнин заявил, что готов завершить игровую карьеру в составе «красно‑белых».

© ФК «Спартак»

В декабре 2025 года «Спартак» объявил о продлении контракта с 31‑летним Зобниным до 2027 года. Хавбек выступает за «красно‑белых» с июля 2016‑го. В составе команды он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Во вторник футболисты «красно‑белых» прошли медицинское обследование в одной из московских клиник.

— Меня вызывали в офис, предложили условия (нового контракта), в этот же день я согласился. За сутки решил. Люблю этот клуб, люблю болельщиков. Здесь я ничего не хотел менять. Счастлив находиться здесь в этом клубе.

— Готов завершить карьеру в «Спартаке»?

— Готов, — передает слова Зобнина корреспондент «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 19 матчей в МИР РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись одним голом.

