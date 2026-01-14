Зобнин ответил, считает ли себя легендой "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своих ближайших планах в московском клубе.

© ФК "Спартак"

26 декабря 2025 года Зобнин продлил контракт с красно-белыми до 30 июня 2027 года.

"Хочу побить отметку в 300 игр в "Спартаке". Для меня это действительно очень значимо. Когда я был мальчиком из Иркутска, я мог об этом только мечтать. Сейчас я уже иду к отметке 300 матчей. Считаю ли я себя легендой "Спартака"? Нет, не считаю", — сказал Зобнин в беседе с "Матч ТВ".

Роман Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе красно-белых он провел 291 матч, забил 21 мяч и отдал 19 результативных передач, выиграв с командой чемпионат (2016/2017) и Кубок России (2021/2022).