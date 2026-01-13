Игрок «Спартака» назвал самое удивительное событие в футболе в 2026 году

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что в 2026 году больше всего его удивила отставка Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала».

© ФК «Спартак»

Реал» объявил об уходе Алонсо в понедельник. Соглашение с 44‑летним испанским специалистом расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Алонсо сменил Альваро Арбелоа.

— Что больше всего тебя удивило в новом году из футбольных событий?

— Что уволили Хаби Алонсо. Неожиданно. Понимаю, что проиграли, но как‑то быстро. Это больше всего удивило.

— Хотел бы видеть его однажды в «Спартаке»?

— Видите, он «Барселону» не может обыграть (смеется), — передает слова Дмитриева корреспондент «Матч ТВ».

Алонсо возглавил «Реал» перед текущим сезоном. До мадридского клуба испанец тренировал леверкузенский «Байер», с которым стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

