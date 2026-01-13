Игрок «Спартака» назвал самое удивительное событие в футболе в 2026 году

Футболист «Спартака» Дмитриев назвал самое удивительное событие в мире футбола в 2026 году
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что в 2026 году больше всего его удивила отставка Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала».
Реал» объявил об уходе Алонсо в понедельник. Соглашение с 44‑летним испанским специалистом расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Алонсо сменил Альваро Арбелоа.
— Что больше всего тебя удивило в новом году из футбольных событий?
— Что уволили Хаби Алонсо. Неожиданно. Понимаю, что проиграли, но как‑то быстро. Это больше всего удивило.
— Хотел бы видеть его однажды в «Спартаке»?
— Видите, он «Барселону» не может обыграть (смеется), — передает слова Дмитриева корреспондент «Матч ТВ».
Алонсо возглавил «Реал» перед текущим сезоном. До мадридского клуба испанец тренировал леверкузенский «Байер», с которым стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Прямые трансляции матчей чемпионата Испании смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
«Не можем напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами». МОК отреагировал на действия США в Венесуэле
Журова: «МОК нужно брать пример с НХЛ, там сохраняют многолетние традиции, несмотря на политические моменты»
Футболист «Спартака» Дмитриев назвал самое удивительное событие в мире футбола в 2026 году
«Не можем напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами». МОК отреагировал на действия США в Венесуэле
Журова: «МОК нужно брать пример с НХЛ, там сохраняют многолетние традиции, несмотря на политические моменты»
Футболист «Спартака» Дмитриев назвал самое удивительное событие в мире футбола в 2026 году