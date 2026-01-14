Объявлено расписание Зимнего Кубка РПЛ

Российская Премьер-Лига представила календарь четвёртого розыгрыша Winline зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби.

Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.

Указанное время – московское.

3 февраля (вторник)

15:00 «Зенит» – «Динамо»

19:30 ЦСКА – «Краснодар»

6 февраля (пятница)

15:00 ЦСКА – «Динамо»

19:30 «Краснодар» – «Зенит»

10 февраля (вторник)

10:00 «Зенит» – ЦСКА

16:00 «Динамо» – «Краснодар»

Все матчи в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Информация о билетах на матчи появится позже.

Winline зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».