Объявлено расписание Зимнего Кубка РПЛ с участием «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Динамо»
Российская Премьер-Лига представила календарь четвёртого розыгрыша Winline зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби.
Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.
Указанное время – московское.
3 февраля (вторник)
19:30 ЦСКА – «Краснодар»
6 февраля (пятница)
19:30 «Краснодар» – «Зенит»
10 февраля (вторник)
16:00 «Динамо» – «Краснодар»
Все матчи в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Информация о билетах на матчи появится позже.
Winline зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».
