«Манчестер Юнайтед» договорился с новым тренером

Кэррик возглавит «МЮ» до конца сезона. Клуб договорился с тренером
Майкл Кэррик станет исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Клуб договорился с 44-летним специалистом о назначении на этот пост до конца сезона, сообщает The Athletic. Сторонам осталось согласовать последние детали контракта.
Если все будет идти по плану, то Кэррик будет руководить командой в матче с «Манчестер Сити» 17 января.
«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка после 21 тура.
