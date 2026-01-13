«Манчестер Юнайтед» договорился с новым тренером

Майкл Кэррик станет исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Клуб договорился с 44-летним специалистом о назначении на этот пост до конца сезона, сообщает The Athletic. Сторонам осталось согласовать последние детали контракта.

Если все будет идти по плану, то Кэррик будет руководить командой в матче с «Манчестер Сити» 17 января.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка после 21 тура.