«Рома» и «Астон Вилла» согласовали аренду Малена с правом выкупа за 25-30 млн евро, форвард еще не согласился на переход. «Атлетико» тоже интересуется нидерландцем

«Рома» работает над трансфером Дониэлла Малена из «Астон Виллы».

«Рома» и «Астон Вилла» согласовали аренду нападающего
По информации Джанлуки Ди Марцио, клубы уже достигли принципиальной договоренности о переходе 26-летнего нападающего на правах аренды с опцией выкупа за 25-30 млн евро. Сам игрок еще не дал согласия на трансфер.

На подписание нидерландца также претендует «Атлетико» – мадридцы хотят заменить Джакомо Распадори, который близок к переходу в «Аталанту».

В текущем сезоне АПЛ Мален провел 21 матч и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.

