«Рома» и «Астон Вилла» согласовали аренду нападающего

«Рома» и «Астон Вилла» согласовали аренду Малена с правом выкупа за 25-30 млн евро, форвард еще не согласился на переход. «Атлетико» тоже интересуется нидерландцем
«Рома» работает над трансфером Дониэлла Малена из «Астон Виллы».
По информации Джанлуки Ди Марцио, клубы уже достигли принципиальной договоренности о переходе 26-летнего нападающего на правах аренды с опцией выкупа за 25-30 млн евро. Сам игрок еще не дал согласия на трансфер.
На подписание нидерландца также претендует «Атлетико» – мадридцы хотят заменить Джакомо Распадори, который близок к переходу в «Аталанту».
В текущем сезоне АПЛ Мален провел 21 матч и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.
