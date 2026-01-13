Футбольный агент: «Зенит» пустил пыль в глаза, рассказывая о продаже Жерсона

Гурцкая: «Зенит» пустил пыль в глаза, рассказывая о продаже Жерсона за 27 миллионов евро
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал переход хавбека Жерсона из «Зенита» в бразильский «Крузейро».
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки достигла 30 млн евро, включая 3 млн в виде бонусов.
Жерсон перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно 2025 года из «Фламенго» за 25 млн евро.
За российскую команду 28-летний бразилец провёл 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Контракт футболиста был рассчитан до 2030 года.
Ранее Жерсон выступал за «Марсель», «Фиорентину», «Рому» и «Флуминенсе». За сборную Бразилии он сыграл 14 матчей и забил один гол.
«Зенит» отправился на зимний перерыв, занимая вторую строчку в таблице чемпионата России – команда набрала 39 очков после 18 туров.
Главное сейчас