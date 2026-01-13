Тебас о деле Негрейры: «Нападки «Реала» возобновились, когда «Барса» вышла из Суперлиги, вот так совпадение. Это называется «шантаж»: пока ты на моей стороне, я не раскрываю то, что знаю»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал позицию «Реала» относительно дела Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Вот так совпадение: когда «Барселона» вышла из Суперлиги, яростные юридические нападки «Реала» возобновились. Флорентино Перес был членом правления RFEF во времена дела Негрейры, но не возмущался. Это называется «шантаж»: пока ты на моей стороне, я не раскрываю то, что знаю о тебе, но могу рассказать это позже», – сказал Тебас.
