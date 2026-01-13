Дзюба не удивился переходу Баринова в ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что переход бывшего капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА был вполне ожидаем на фоне информации, которая ходила в прессе.

© ПФК ЦСКА

Во вторник Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Как сообщила пресс‑служба армейцев, 29‑летний полузащитник подписал контракт до конца сезона‑2028/29. Хавбек будет выступать за ЦСКА под номером 6. Во вторник он отправился вместе с командой на сборы в Абу‑Даби.

— Удивился переходу Баринова?

— Удивился. Хотя уже когда узнал определенную инсайдерскую информацию, понял, что все так и произойдет. Все как обычно в «Локомотиве», а ЦСКА подхватил. Не знаю, как это пойдет на пользу, потому что Бара всегда ассоциировался с «Локомотивом». Будет интересно на него посмотреть в другой команде. Но там все знакомые, Обляков и Кисляк в центре, думаю, это трио будет основным. А дальше всё будет зависеть от Димы.

Не так сильно удивляюсь только потому, что знаю, как все изнутри. При этом мне было удивительно слышать, что «Локомотив» говорит одно, а Бара — другое, вот это немножко странно, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Баринов всю карьеру провел в «Локомотиве», воспитанник клубной академии дебютировал за основной состав команды в мае 2015 года. Всего он провел за железнодорожников 274 матча, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач. В составе клуба он стал чемпионом России, завоевал четыре Кубка и один Суперкубок страны.

