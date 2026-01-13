Батраков может стать капитаном "Локомотива"

Спортивный агент Владимир Кузьмичев ответил на вопрос, может ли полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков стать капитаном команды вместо перешедшего в ЦСКА Дмитрия Баринова.

"Я допускаю такое развитие событий. Поскольку все мы помним те редкие моменты, когда Дима Баринов не принимал участие в матчах. Тогда с капитанской повязкой выходил именно Алексей. Допускаю, что тренерский штаб доверит ему капитанскую повязку", — приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".

Дмитрий Баринов покинул "Локомотив" и перешел из в ЦСКА во вторник, 13 января. 29-летний полузащитник выступал за основной состав команды с 2015 года, а с 2019 был ее капитаном.

Алексею Батракову 20 лет. Он является воспитанником академии железнодорожников. Всего за красно-зеленых игрок принял участие в 66 матчах, в которых записал на свой счет 31 гол и отдал 16 ассистов. Батраков возглавляет рейтинг бомбардиров РПЛ с 11 забитыми мячами. Осенью 2025 года он получил награду "Стальной рельс" от болельщиков "Локомотива".