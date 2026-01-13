Представитель Баринова высказался о негативе от болельщиков «Локомотива»

Перешедший из «Локомотива» в ЦСКА полузащитник Дмитрий Баринов прекрасно понимает, что болельщики железнодорожников могут встретить его с негативной реакцией во время очных матчей команд в «РЖД Арене», заявил «Матч ТВ» представитель игрока Владимир Кузьмичев.

© ФК «Локомотив»

Во вторник Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Как сообщила пресс‑служба армейцев, 29‑летний полузащитник подписал контракт до конца сезона‑2028/29. Хавбек будет выступать за ЦСКА под номером 6. Во вторник он отправился вместе с командой на сборы в Абу‑Даби.

— Готов ли Дмитрий, что его будут не очень радушно встречать на «РЖД Арене»?

— Дмитрий прекрасно понимает, что такое возможно. Все‑таки болельщики искренне переживают за свою команду. И для них потеря лидера и капитана — это не самая приятная история. Естественно, они будут реагировать так, как они посчитают нужным. Тут надо это принять как должное, потому что для болельщиков это неприятная история, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

Баринов всю карьеру провел в «Локомотиве», воспитанник клубной академии дебютировал за основной состав команды в мае 2015 года. Всего он провел за железнодорожников 274 матча, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач. В составе клуба он стал чемпионом России, завоевал четыре Кубка и один Суперкубок страны.

