Алонсо об уходе из «Реала»: «Все сложилось не так, как хотелось бы. Благодарю клуб, игроков, болельщиков и ухожу с гордостью за то, что сделал все возможное»
Хаби Алонсо прокомментировал уход из «Реала».
Контракт главного тренера мадридской команды был расторгнут в понедельник по соглашению сторон.
«Этот профессиональный этап завершается, и все сложилось не так, как нам хотелось бы. Тренировать мадридский «Реал» было честью и ответственностью. Я благодарю клуб, игроков и особенно болельщиков за доверие и поддержку. Я ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все, что мог», – написал Алонсо.
