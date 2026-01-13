Представитель Тюкавина прокомментировал интерес к игроку из Бундеслиги

‎Алексей Сафонов, представитель форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Михаилу НЮХИНУ информацию телеграм-канала МЯЧ RU о том, что за его клиентом будут следить скауты из Бундеслиги.

– Интересен ли Константину вариант с Бундеслигой?

‎– Если будет хороший клуб, то, конечно, будет интересно. В любом случае Тюкавин в «Динамо» доиграет сезон. Сейчас потихоньку восстановился, и слава Богу. То что по нему есть интерес, я не сомневаюсь. Да, есть общение со многими клубами. За хорошим игроком следят.

– В своих социальных сетях Тюкавин показывал, как он тренируется. Не возникает ли у Константина никакого дискомфорта? Тяжелая травма полностью в прошлом?

‎– Никакого дискомфорта. Сейчас прошел медосвидетельствования, он в полной боевой готовности. Но это футбол, сами знаете, можно быть на 300 процентов готов, но какой-нибудь придурок подкатится... Когда говорят, что футболисты много зарабатывают, люди забывают, сколько они травм получают.

– Мы имеем пример Матвея Сафонова в «ПСЖ». Константин будет рассматривать предложения от всех клубов из топ-лиги или от команд выше среднего?

‎– Он не поедет в Европу, лишь бы уехать. Если клуб с амбициями будет, то рассмотрит.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 15 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.