Стало известно, планирует ли Клопп возвращаться к тренерству

Клопп не планирует возвращаться к тренерству на фоне ухода Алонсо из «Реала»: «Не так уж плохо смотреть на потрясения на тренерском рынке со стороны»
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном возвращении к работе на фоне ухода Хаби Алонсо из «Реала».
Немца называли одним из кандидатов на пост главного тренера «сливочных». Сейчас команду возглавил Альваро Арбелоа.
«Это абсолютно не имеет ко мне никакого отношения и никакой реакции у меня не вызвало. Тренерский рынок переживает потрясения, и не так уж плохо смотреть на это со стороны, не думая о том, что это может означать для тебя самого. Потому что ты находишься в нужном месте», – сказал Клопп в эфире ServusTV.
В данный момент немецкий специалист занимает должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
