Умер экс-тренер "Жальгириса" и "Шинника"

Бывший тренер латвийского "Жальгириса" и ряда российских клубов Беньяминас Зелькявичюс скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Литовской футбольной федерации.

Причины смерти не уточняются.

Большую часть игровой карьеры Зелькявичюс провел в "Жальгирисе", сыграв за клуб 331 матч и забив 50 голов. Признавался лучшим футболистом Литвы в 1971 и 1972 годах. Позднее начал тренерскую карьеру и вывел "Жальгирис" в Высшую лигу СССР, а в 1987 году стал бронзовым призером турнира. Команда под руководством Зелькявичюса дважды выходила в полуфинал Кубка СССР, доходила до второго раунда Кубка УЕФА.

Позднее тренировал сборную Литвы, венскую "Аустрию" и российские клубы "Камаз", "Шинник", "Луч-Энергия" и "Балтика", работал в тренерском штабе "Ротора" под руководством Виктора Прокопенко. В 2020 году был избран почетным президентом Литовской футбольной федерации.