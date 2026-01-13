Тысячи болельщиков вернули билеты на ЧМ по футболу из-за политики США

Почти 17 тысяч болельщиков после призыва к бойкоту отказались от билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года, утверждает иорданский портал Roya News.

По информации источника, массовый отказ от билетов и последовавшие призывы к бойкоту турнира в социальных сетях вынудили Международную федерацию футбола (ФИФА) запланировать экстренное совещание на следующей неделе для обсуждения нарастающих протестов и призывов к бойкоту мирового первенства, связанных с вопросами безопасности и политическими проблемами.

Также призывы к бойкоту чемпионата мира затронули сферу бронирования отелей в городах, принимающих матчи турнира, и привели к снижению цен на билеты при перепродаже.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 сборных.