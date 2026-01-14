Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал увольнение Хаби Алонсо из «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о недавнем увольнении Хаби Алонсо с поста тренера «Реала».

«Это футбол, и это не моё дело. Могу сказать, что у меня хорошие отношения с Хаби — мы познакомились в Леверкузене и поддерживаем связь. Желаю ему всего наилучшего. Уверен, что скоро у него и его тренерского штаба появится отличный проект. В футболе нужно двигаться дальше, но он — отличный тренер с блестящим будущим», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Хаби Алонсо был уволен после поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны». Его место занял Альваро Арбелоа, который сегодня, 14 января, дебютирует в роли главного тренера «Реала». Мадридский клуб встретится с «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.